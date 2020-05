Chcieli przetestować miliony mieszkańców w 10 dni. BBC: obecnie terminarz wydaje się mniej ambitny

Kampanię masowych badań rozpoczęto w reakcji na wykryte w weekend w Wuhanie nowe skupisko lokalnych zakażeń - pierwsze, odkąd 8 kwietnia miasto zostało otwarte po ponad dwóch miesiącach surowej kwarantanny. Władze miasta na początku tygodnia ogłosiły, że planują przebadać 11 milionów mieszkańców - a więc całą populację - w 10 dni, co komentatorzy ocenili jako kampanię o bezprecedensowej skali. Według chińskich mediów do piątku wykonano trzy miliony testów.

"Każda dzielnica zakończy testy w ciągu 10 dni od rozpoczęcia"

Portal brytyjskiego nadawcy publicznego BBC zwrócił uwagę, że władze miasta obecnie wydają się zmierzać do "mniej ambitnego terminarza". Jak tłumaczy stacja, pod koniec kwietnia władze prowincji Hubei informowały, że w Wuhanie każdego dnia testowało się około 63 tysięcy osób. W około dwa tygodnie później, 10 maja, liczba codziennych testów spadła poniżej 40 tysięcy.

Według gazety "Hubei Daily", w mieście działa około 60 laboratoriów zdolnych do badania próbek. Ich maksymalna wydajność, jak podaje brytyjski nadawca, to sto tysięcy testów dziennie. Oznacza to, że w ciągu założonych przez władze 10 dni, możliwe byłoby przetestowanie maksymalnie miliona próbek.