Kolejna ofiara koronawirusa. Chińczycy potwierdzają: może się przenosić z człowieka na człowieka

We wtorek zmarła czwarta osoba, która była zarażona nowym typem koronawirusa, wywołującego zapalenie płuc - poinformowały chińskie służby medyczne. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia potwierdziła, że wirus może być przenoszony z człowieka na człowieka.

Czwartą ofiarą śmiertelną jest 89-letni mężczyzna, u którego objawy koronawirusa stwierdzono 13 stycznia. Pięć dni później trafił on do szpitala. Lekarze podali, że zmarły cierpiał też na inne dolegliwości, takie jak nadciśnienie, cukrzyca i choroba wieńcowa. Miejska komisja zdrowia w Wuhan poinformowała ponadto, że 15 pracowników medycznych jest zarażonych koronawirusem, stan jednego z nich jest krytyczny. W poniedziałek Chińska Narodowa Komisja Zdrowia potwierdziła, że koronawirus może być przenoszony między ludźmi.

Koronawirus rozprzestrzenia się w Chinach. Są przypadki zakażeń w innych krajach

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować wiele różnych infekcji, od zwykłego przeziębienia, aż po ostry zespół niewydolności oddechowej (SARS). Objawy choroby obejmują gorączkę, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach.

Światowa Organizacja Zdrowia przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania zakażeniom i ich kontroli. Na wielu międzynarodowych lotniskach, m.in. w USA, Japonii, Tajlandii, Singapurze i Korei Południowej, podróżni z Wuhan - gdzie pojawiły się pierwsze przypadki - są poddawani badaniom lekarskim.

Wszystkich zakażeń może być jednak znacznie więcej. Brytyjscy specjaliści zajmujący się zakażeniami z London Imperial College’s MRC Centre for Global Infectious Disease sugerują, że do 12 styczna 2020 roku w samym Wuhan było już 1723 zakażeń nowym koranawirusem, ale władze sanitarne Chin oficjalnie tego nie potwierdzają i nie odnoszą się do brytyjskiego raportu.