Firmy znów pracują, można zjeść w restauracji. Kanton wraca do życia po pandemii

Chińskie miasto Kanton, stolica prowincji Guangdong, dwa miesiące po ogłoszeniu najwyższego alertu epidemicznego wraca do normalności. Wszystkie jego dzielnice uznawane są już za strefy niskiego ryzyka, większość firm i restauracji w tym regionie wznowiło działalność. Mieszkańcy wciąż jednak chodzą w maseczkach i unikają zgromadzeń.

Pod koniec stycznia władze Chin podjęły bezprecedensową decyzję o zamknięciu miasta Wuhan, by powstrzymać szerzenie się wirusa w kraju. Liczba infekcji zaczęła jednak rosnąć również w innych regionach, w tym w prowincji Guangdong na południu kraju.

Obok noworocznych dekoracji, na osiedlach pojawiły się czerwone banery zachęcające do przestrzegania reguł kwarantanny. "Wirus to rozkaz, przeciwdziałanie epidemii to obowiązek" - głosił jeden z nich.