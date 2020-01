Ponad 80 Brytyjczyków i obywatele innych państw Unii. Samolot wyleciał z Wuhanu

Do Wielkiej Brytanii samolot ma przybyć w piątek wczesnym popołudniem. Lądowanie zaplanowano w bazie Brize Norton Królewskich Sił Powietrznych (RAF). Następnie samolot poleci do Hiszpanii. Stamtąd transport obywateli innych państw Unii Europejskiej mają zorganizować władze ich macierzystych krajów.

- Wiemy, jak niepokojąca była sytuacja dla tych, którzy czekali na wyjazd - powiedział szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab. - Pracowaliśmy przez całą dobę, żeby utorować drogę do bezpiecznego wyjazdu - dodał.

Opóźniony wylot

Osoby powracające z Wuhanu do Wielkiej Brytanii zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie w jednym z ośrodków publicznej służby zdrowia NHS. Kwarantannę mającą powstrzymać ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa stosują też inne państwa. Kilka krajów, między innymi Japonia i USA, zdołało już sprowadzić swoich obywateli z Wuhanu.

Według ostatnich informacji przekazanych przez chińskie służby medyczne liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wynosi obecnie prawie 9800 osób. W całych Chinach zmarło 213 osób, u których potwierdzono koronawirusa. Około 100 przypadków wykryto za granicą, ale nie ma na razie doniesień o zgonach w innych krajach. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 milionów mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w kilku okolicznych miastach. Mimo to wirus przedostał się do 18 innych krajów na świecie.

WHO ogłosiła międzynarodowy alert w związku z koronawirusem

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek po spotkaniu komitetu kryzysowego, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Według definicji WHO międzynarodowy stan zagrożenia wymaga skoordynowanych działań międzynarodowych, między innymi dotyczących informowania o przypadkach zakażenia. Ogłoszenie stanu zagrożenia powinno oznaczać większe środki i zasoby przeznaczane na walkę z wirusem, ale może również skłaniać rządy do ograniczenia podróży i handlu z dotkniętymi epidemią krajami.