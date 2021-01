Mają dotrzeć do źródła powstania koronawirusa. Pracują zamknięci w czterech ścianach

Informację o zezwoleniu na przelot do Wuhanu członka zespołu WHO przekazało w piątek MSZ w Pekinie. Na briefingu prasowym rzecznik resortu Zhao Lijian nie sprecyzował jednak, kiedy brytyjski ekspert dołączy do 13 członków zespołu, którzy w czwartek przybyli już do chińskiego miasta Wuhan.