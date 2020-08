Tłumy ludzi szturmowały sklepy po zniesieniu obostrzeń. "Głupota ludzka przeważyła"

Tłumy obywateli ruszyły do sklepów już pierwszego dnia po zniesieniu części obostrzeń

ELVIS GONZALEZ/PAP/EPA

Chile walczy z koronawirusem

Przeciwnicy zaostrzania izolacji społecznej powołują się przede wszystkim na jej gospodarcze następstwa. Według danych chilijskiego Banku Centralnego PKB Chile zmalało od kwietnia do czerwca o 14,1 procent, inwestycje zaś o 15 procent. To najgorsze wyniki od czasu wielkiego kryzysu gospodarczego w Chile w 1982 roku, za czasów dyktatury generała Augusto Pinocheta. Jednak dzięki środkom izolacji społecznej rząd prezydenta Sebastiana Pinery zdołał zmniejszyć w ostatnich tygodniach liczbę gmin objętych kwarantanną do 60 (na całkowitą liczbę 346).