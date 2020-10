Najwięcej zakażeń w ciągu doby w Czechach. Wśród nowych restrykcji nawet spacery z psami

W Czechach dzienny wzrost zakażeń koronawirusem wrócił do wskaźnika powyżej 15 tysięcy. We wtorek w kraju potwierdzono 15 663 przypadki infekcji - podało w środowym komunikacie ministerstwo zdrowia w Pradze.

Według ostatnich danych pochodzących z poniedziałku hospitalizowanych było 6191 pacjentów, z nich 893 w stanie ciężkim. Łącznie zmarło 2547 osób. Według danych ministerstwa zdrowia we wtorek przybyło 98 zgonów.

Wprowadzone restrykcje

Walka z pandemią w Pradze. Ludzie modlą się, nie wchodząc do kościołów

Walka z pandemią w Pradze. Ludzie modlą się, nie wchodząc do kościołów MARTIN DIVISEK/PAP/EPA

W poniedziałek wykonano mniej niż 35 tysięcy testów, gdy w minionym tygodniu, w środę, czwartek i piątek testowano powyżej 45 tysięcy osób. Liczbę testów przeprowadzonych we wtorek resort poda w środę po południu.

W Czechach od północy w środę obowiązują kolejne restrykcje mające na celu ograniczenie kontaktów między ludźmi i co za tym idzie tempo szerzenia się koronawirusa. Wprowadzono zakaz nocnego wychodzenia w godzinach między 21 a 4.59 następnego dnia. Można jeździć do pracy, opuścić miejsce zamieszkania w celu ochrony życia, zdrowia lub majątku. Dozwolone jest wyprowadzanie psa w odległości 500 metrów od domu. Sklepy z podstawowym zaopatrzeniem w żywność lub środki higieny mogą działać tylko do godz. 20, a w niedzielę będą zamknięte. Władze zarządziły, że firmy powinny w miarę możliwości powierzyć pracownikom pracę zdalną.