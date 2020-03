Zakaz eksportu masek ochronnych. Bułgaria walczy z koronawirusem

Nie wiadomo, ile wśród osób chorych na grypę może być zarażonych koronawirusem. Do przeprowadzenia stosownych badań przystąpiono w piątek. To dzięki tym testom stwierdzono pierwsze przypadki koronawirusa.

Policjanci na pomoc

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bułgarii i Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego mają podjąć specjalne działania, by uniemożliwić spekulacje przy obrocie środkami ochronnymi. Wszystkie imprezy kulturalne odbywające się w zamkniętych pomieszczeniach - spektakle teatralne, seanse filmowe, wystawy - mają zostać zawieszone. Dotyczy to całego kraju, a nie tylko miast, w których stwierdzono koronawirusa. Zawody sportowe, w tym mecze piłkarskie, będą rozgrywane przy pustych trybunach.

Premier Bojko Borisow podjął też decyzję o skierowaniu funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych do szpitali, by przy bramach wjazdowych zajmowali się kierowaniem ludzi na izby przyjęć. - Wyślijcie tam najbardziej uprzejmych policjantów. Niech pomagają w kierowaniu na izby przyjęć wyłącznie pilnych przypadków - zaapelował.

Zdaniem premiera blokada miast, gdzie odnotowano występowanie koronawirusa i ograniczenie dostępu do nich, nie jest pożądana i może przynieść negatywne skutki. - Lepiej jest przekonywać ludzi, by nie podejmowali podróży, jeśli nie jest to konieczne - powiedział szef rządu.