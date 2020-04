Wydłużony stan nadzwyczajny w Bułgarii. "Kulminacja epidemii za dwa-trzy tygodnie"

Zdaniem Rumena Radewa rząd powinien przedstawić dokładną informację o rozmiarach epidemii przed podjęciem decyzji o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego o miesiąc, do 13 maja. Borisow ostrzegł, że ewentualne weto prezydenta wobec przedłużenia "doprowadzi do zguby narodu".

Bułgarski parlament za przedłużeniem stanu nadzwyczajnego

W parlamentarnej dyskusji lewica nie zgodziła się z propozycją rządu, by stan nadzwyczajny potrwał o miesiąc dłużej. Jej zdaniem należałoby go przedłużyć tylko o dwa tygodnie, do końca kwietnia. Parlament przyjął jednak propozycję rządową. - Rząd spodziewa się kulminacji epidemii COVID-19 za dwa-trzy tygodnie. Do tego czasu nie należy spodziewać się złagodzenia restrykcji w komunikacji i poruszaniu się obywateli - powiedział premier Bojko Borisow.