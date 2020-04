Parlament Europejski oddaje część budynku bezdomnym i wychodzącym ze szpitali

Pandemia COVID-19 nie omija unijnych instytucji. Tamtejsza polityka przeniosła się do sieci, a na posiedzeniach komisji czy zebraniach plenarnych zjawia się w Brukseli niewielka liczba deputowanych. Parlament Europejski otwiera się za to dla bezdomnych i potrzebujących pomocy.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli oświadczył, że to "przesłanie Parlamentu Europejskiego" i "konkretna solidarność z obywatelami". - W porozumieniu z regionem stołecznym Brukseli postanowiliśmy udostępnić część naszego budynku osobom bezdomnym i najbardziej potrzebującym na czas tego poważnego zagrożenia dla zdrowia - powiedział. Sam Sassoli, w związku z koronawirusem, przebywał ostatnio na dobrowolnej kwarantannie. Instytucją kierował z domu.

Tysiąc posiłków

W Brukseli w jednym z budynków Parlamentu mają zostać utworzone dwie przestrzenie. Jedna dla bezdomnych, druga - dla tych, którzy opuszczą szpital, jednak nadal nie mogą wrócić do domu z powodu obowiązku odbycia kwarantanny.

Dodatkowo kuchnie PE przygotują ponad tysiąc posiłków dziennie dla potrzebujących oraz dla pracowników ochrony zdrowia. Normalnie odpowiadają one za zaopatrzenie stołówek i restauracji, w których na co dzień stołują się eurodeputowani, ich asystenci oraz goście Parlamentu.

"Jesteśmy blisko tych, którzy cierpią, którzy niestrudzenie pracują w naszych szpitalach, blisko mieszkańców Brukseli, a także Strasburga i Luksemburga, tych którzy nas goszczą, a dziś potrzebują naszej pomocy. Siłą Europy jest jej zdolność do działania w solidarności" - zaznaczył Sassoli w przesłaniu wideo.

Nie tylko w Belgii

Druga siedziba Parlamentu Europejskiego we francuskim Strasburgu, która gości jedynie sesje plenarne zazwyczaj raz w miesiącu, również ma zmienić swoje przeznaczanie w związku z pandemią. Budynek został udostępniony francuskim władzom, które zapowiedziały, że zorganizują tam centrum kontroli i konsultacji dla osób podejrzewających u siebie COVID-19. Położony na obrzeżu miasta ogromny kompleks nadaje się do tego, by chorzy nie spotykali się przez przypadek z niezakażonymi pacjentami miejskiego szpitala.