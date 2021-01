"Całkowita zapaść systemu". Brakuje tlenu, lekarze zmuszeni do selekcji pacjentów

W związku z kryzysem epidemiologicznym w stanie Amazonas brazylijski Sąd Najwyższy zezwolił w poniedziałek na wszczęcie śledztwa pod kątem odpowiedzialności ministra zdrowia Eduardo Pazuellli. W tym najrzadziej zaludnionym regionie Brazylii, szczególnie w jego stolicy, Manaus, doszło do załamania systemu opieki zdrowia.

Od początku roku w dwumilionowym Manaus brakuje tlenu medycznego dla wszystkich chorych oraz miejsc w szpitalach dla nowych pacjentów. Sytuacja zmusza lekarzy do wstępnej selekcji chorych z COVID-19 i podejmowania leczenia tylko wobec pacjentów "rokujących wyzdrowienie". Z braku środków i miejsc w szpitalach nie podejmuje się tam leczenia pacjentów z chorobami współistniejącymi.

O dramatycznej sytuacji w szpitalach był poinformowany resort zdrowia, ale nie podjął żadnych działań - twierdzą krytycy rządu. Dopiero w ostatnich dniach 280 najciężej chorych ze stanu Amazonas zostało przetransportowanych do innych miast w kraju.

Zgodę na rozpoczęcie śledztwa, o co zabiegał prokurator generalny Augusto Aras, wydał w poniedziałek sędzia Sądu Najwyższego Ricardo Lewandowski. Zgodnie z jego decyzją policja ma 60 dni na przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

Załamanie systemu opieki zdrowia w Amazonas

Stan Amazonas jest regionem najbardziej dotkniętym drugą falą epidemii - przypomina agencja Associated Press. W tym najrzadziej zaludnionym spośród 27 stanów Brazylii, zmarło dotąd blisko 8 tysięcy chorych na COVID-19 i wykryto ponad 250 tysięcy zakażeń, co – według Lekarzy bez Granic – "doprowadziło do całkowitej zapaści słabego systemu ochrony zdrowia na tym obszarze". Umiera tam 170 na każde 100 000 zakażonych koronawirusem. Gdy pojawił się tam nowy, bardziej zakaźny wariant koronawirusa - liczba infekcji wzrosła o 135 procent.