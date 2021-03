Jeden z najgorszych tygodni od początku pandemii, nowe zarządzenie w sprawie maseczek

Nowy minister zdrowia Brazylii Marcelo Queiroga, czwarty z kolei mianowany od początku pandemii przez prezydenta Jaira Bolsonaro, wydał nowe zarządzenia, w których kładzie nacisk na obowiązek noszenia maseczek na twarzy we wszystkich miejscach publicznych.

Tym razem, jak podkreślił portal "Correio Braziliense", również prezydent kraju - znany ze swego sceptycznego podejścia do tego zabezpieczenia - "bardziej zaczął przestrzegać zalecenia w sprawie maseczek".

"Drastyczny" wzrost zakażeń wśród młodych Brazylijczyków

Oficjalne komunikaty brazylijskich stowarzyszeń medycznych, wśród nich "Fundacji Osvaldo Cruz", sygnalizowały w niedzielę nowe zjawisko w przebiegu pandemii - "drastyczny" wzrost zakażeń wśród osób w wieku od 30 do 59 lat. Od początku drugiej fali pandemii do szpitali zgłasza się coraz więcej młodych Brazylijczyków z oznakami choroby.

W dziesiątym tygodniu 2021 roku w porównaniu z pierwszym tygodniem roku odsetek infekcji koronawirusem wśród osób w wieku od 30 do 39 lat wzrósł o przeszło 565 procent. Jednak największy skok nastąpił wśród populacji od 40 do 49 roku - wyniósł on 626 procent.