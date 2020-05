Przez 30 godzin leżał martwy na chodniku. Oficjalnie: atak serca, miejscowi podejrzewają koronawirusa

Brazylijski kryzys koronawirusowy

30 godzin na chodniku

Bywalcy pobliskiego baru opowiadali, że kiedy Silva zaczął narzekać na problemy z oddychaniem, wezwano ambulans, ale mężczyzna zmarł przed przybyciem karetki. Przyjechała w końcu około godziny 16 w sobotę, ale nie zabrała ciała. Medycy uznali, że zmarł na atak serca i z innej, nieznanej przyczyny. Tak zapisano w akcie zgonu, do którego dotarł Reuters. W oświadczeniu serwis służb ratowniczych tłumaczył, że to nie one są właściwe do zabierania zwłok.