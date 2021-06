"500 tysięcy zgonów. To twoja wina". Protesty przeciw prezydentowi w ponad dwudziestu miastach

Na ulice przeszło dwudziestu brazylijskich miast wyszli w sobotę przeciwnicy prezydenta Jaira Bolsonaro, domagając się jego ustąpienia po opublikowaniu informacji, że na COVID-19 zmarło już pół miliona Brazylijczyków. "To twoja wina" – widniały napisy na plakatach niesionych przez demonstrujących.

Krytycy prezydenta Jaira Bolsonaro twierdzą, że promowanie przez niego niesprawdzonych metod leczenia, takich jak stosowanie hydroksychlorochiny, oraz nieudolna polityka antycovidowa przyczyniły się do rosnącej liczby zgonów i spóźnionej kampanii szczepionkowej, podczas której zaszczepiono dotychczas mniej niż 12 procent populacji. W kraju, w którym mieszka około 213 milionów ludzi, dziennie odnotowuje się prawie 100 000 nowych infekcji i 2 000 zgonów.

Od jej początku pandemii w Brazylii odnotowano około 17,8 mln infekcji oraz ponad 500 tys. zgonów, co czyni Brazylię drugim krajem, po USA, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych oraz trzecim, po USA i Indiach, pod względem liczby zakażeń.

"To rząd głodu i bezrobocia"

Tysiące ludzi zgromadziło się w centrum Rio de Janeiro pod hasłami "Wynoś się z Bolsonaro" i "To rząd głodu i bezrobocia". Uczestnicy marszu nieśli plakaty z hasłem: "500 tysięcy zgonów. To twoja wina", nawiązując do prezydenta Jaira Bolsonaro.