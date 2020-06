Oficjalnie ponad milion zakażonych w Brazylii. "To znacznie mniej niż w rzeczywistości"

Według danych brazylijskiego resortu zdrowia w ciągu 24 godzin w Brazylii odnotowano rekordowy przyrost zakażeń - 54 771. Tym samym zakażonych koronawirusem w sumie zostało 1 032 913 osób. Liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 50 tysięcy - obecnie wynosi 48 954. Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych.

Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa. - Jeden milion to znacznie mniej niż w rzeczywistości - powiedział prof. Alexandre Naime Barbosa z uniwersytetu w Sao Paulo - Dane o liczbie zakażeń są zaniżone pięcio- a nawet dziesięciokrotnie. Prawdziwa liczba infekcji to prawdopodobnie co najmniej trzy miliony, a może nawet 10 milionów ludzi – dodał.