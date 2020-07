"Liczby nadal pozostają bardzo wysokie". Zmarło ponad 80 tysięcy osób, 632 w ciągu jednej doby

W sumie na COVID-19 w Brazylii do tej pory zmarło 80 120 osób. W ciągu minionych 24 godzin stwierdzono także 20 257 nowych przypadków zakażenia, tym samym ogólna liczba infekcji w tym kraju wynosi 2 118 846. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła w piątek, że rozwój epidemii w Brazylii ustabilizował się i zaapelowała do władz tego kraju, aby ten moment wykorzystać na skuteczną walkę z koronawirusem.