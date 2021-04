Prezydent do niedawna lekceważył koronawirusa. Teraz uważa, że "wszyscy są odpowiedzialni"

Brazylia zmaga się z kolejną, najgorszą dotąd falą zakażeń koronawirusem i notuje największą na świecie liczbę zgonów związanych z COVID-19. - Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się w Brazylii - oświadczył prezydent Jair Bolsonaro.

Pandemia doprowadziła brazylijski system ochrony zdrowia na skraj zapaści. We wtorek zmarło 4195 zainfekowanych pacjentów - najwięcej od wybuchu epidemii. Obecnie w Brazylii odnotowuje się najwięcej spowodowanych koronawirusem zgonów spośród wszystkich państw świata.

- Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się w Brazylii - przyznał prezydent Jair Bolsonaro, nawiązując w środę do wtorkowych danych. Przemawiał na uroczystości objęcia stanowiska przez nowego dyrektora słynnej brazylijsko-paragwajskiej zapory wodnej Itaipu, generała Joao Ferreiry.