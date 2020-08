Pandemia dziesiątkuje mieszkańców Amazonii. Prezydent Brazylii wyrzucił Lekarzy bez Granic

Odmówił pieniędzy na walkę z COVID-19

Pod koniec ubiegłego miesiąca odmówił on wyasygnowania z środków rządowych funduszy na walkę z COVID-19 w tym regionie, tłumacząc się "brakiem środków" w kasie państwowej. Uczynił to wetując za pomocą dekretu ustawę brazylijskiego Kongresu, która zobowiązywała rząd do zorganizowania opieki zdrowotnej nad ludnością tej części kraju jako "najmniej odpornej na zakażenie koronawirusem".

Tymczasem – czytamy w oświadczeniu APIB – wirus zaatakował już połowę skupisk rdzennych mieszkańców Amazonii, to jest co najmniej 150 z 300 tubylczych plemion. Liczba zgonów, które pandemia spowodowała wśród amazońskich Indian wzrosła w ciągu zaledwie miesiąca o 580 procent.

Generał na czele resortu zdrowia

Według danych tej organizacji, które cytuje w piątek brazylijski portal informacyjny Jornal do Brasil, spośród 850 tysięcy rdzennych mieszkańców Amazonii na koronwirusa zachorowało do połowy tego tygodnia 26 443 osób, a zmarło co najmniej 623 chorych. Dramatyczna sytuacja panuje zwłaszcza w siedmiu wioskach indiańskich w stanie Mato Grosso do Sul zamieszkałych przez pięć tysięcy ludzi. To im w pierwszej kolejności mieli pomóc Lekarze bez Granic.