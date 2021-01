"Jesteśmy u kresu sił, w ostatnim tygodniu mieliśmy liczbę zakażeń o 130 procent większą"

"Kryzys tlenowy", przepełnione szpitale, ewakuacja pacjentów do innych miast - to obraz sytuacji w brazylijskim stanie Amazonas, w którym wykryto nową, bardziej zaraźliwą mutację koronawirusa i gdzie gwałtownie wzrosła zachorowalność. Gubernator stanu Wilson Lima zwrócił się do rządu z apelem z prośbą o pomoc, między innymi o dostarczenie niezbędnych leków.