Krzyże na plaży, by upamiętnić ofiary pandemii. W Brazylii zmarło już ponad sto tysięcy osób

Autor:905 osób zakażonych koronawirusem zmarło tylko w ciągu ostatniej doby w Brazylii. Ministerstwo zdrowia poinformowało także, iż w ciągu doby stwierdzono 49 970 nowych zakażeń, co oznacza, że łącznie przekroczony został próg trzech milionów infekcji. Więcej jest tylko w USA - około pięciu milionów zakażeń.

Instalacja ma upamiętnić ofiary

Autor:Brazylijska organizacja pozarządowa Rio de Paz przygotowała w sobotę na jednej z plaż Rio de Janeiro instalację mającą upamiętnić ofiary COVID-19. Złożyło się na nią sto krzyży i tysiąc czerwonych balonów. Nie wszystkim spodobała się ta akcja, niektórzy oglądający instalacje przekonywali, że "to tylko narzędzie do rozprzestrzeniania fałszywych informacji".

Autor:O powadze sytuacji przekonywał Marcio Antonio do Nascimento Silva, który stracił 25-letniego syna Hugona, zmarłego na COVID-19. - Utrata dziecka to najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Jednak wysłuchiwanie kpin ludzi, którzy twierdzą, że to kłamstwo, jest jeszcze gorsze- powiedział w rozmowie z agencją Reutera.