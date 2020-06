Bolsonaro: przypuszczam, że miałem koronawirusa

Brazylijski prezydent Jair Bolsonaro w czwartek czasu lokalnego w czasie spotkania z internautami na Facebooku powiedział, iż jest przekonany, że wcześniej był zakażony koronawirusem. - Mogę zrobić test, by sprawdzić, czy mam przeciwciała - zaproponował.

Wcześniej w tym tygodniu sąd federalny dystryktu Brasilia nakazał prezydentowi noszenie maski ochronnej w miejscach publicznych . Bolsonaro ostatnio w stolicy brał udział w wiecach politycznych bez żadnej osłony twarzy. - Postępowanie Prezydenta Republiki, który odmawia noszenia maseczki podczas zgromadzeń w miejscach publicznych w naszym dystrykcie, wykazuje wyraźny zamiar łamania zasad - oświadczył sędzia Renato Borelli. Podkreślił, że za nieprzestrzeganie nakazu noszenia maski grozi grzywna w wysokości 2000 reali (ok. 1525 złotych) za każdy dzień niesubordynacji.

Negatywne wyniki testów

Sam Bolsonaro zaprzeczał wówczas, by został zakażony. Walczył na drodze sądowej o zachowanie poufności wyników swoich dwóch testów na obecność patogenu. Mimo to zostały one ujawnione i okazały się negatywne.