Kolejny minister zdrowia nie przekonał prezydenta, że to nie "taka sobie grypka". Druga dymisja w ciągu miesiąca 

Zasadnicze różnice między prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro a lekarzami co do oceny pandemii COVID-19 i sposobu jej zwalczania stały się w tym kraju przyczyną dymisji drugiego już ministra zdrowia w ciągu miesiąca. Brazylijczycy, których ojczyzna jest od połowy maja szóstym krajem świata pod względem liczby zgonów z powodu koronawirusa, niebawem mają poznać nazwisko trzeciego już szefa najbardziej strategicznego obecnie resortu. Według niektórych piątkowych doniesień brazylijskich mediów na miejsce poprzednich, cywilnych ministrów Bolsonaro wyznaczy zaufanego wojskowego, generała Eduardo Pazuellę.

Nie poparł "strategii otwarcia gospodarki"

Nelson Teich również nie poparł prezydenckich projektów. Tymczasem Bolsonaro lansował go początkowo jako zwolennika jego "strategii otwarcia gospodarki" mimo trwającej pandemii. Szef państwa powtarzał na licznych spotkaniach i wiecach z udziałem swoich zwolenników, że koronawirus to "taka sobie grypka", podczas gdy przede wszystkim należy ratować gospodarkę.

Nelson Teich już po kilku dniach kierowania resortem zdrowia, podobnie jak jego poprzednik, zajął bardzo ostrożne stanowisko wobec zapowiedzianego przez szefa państwa otwarcia działalności gospodarczej i zniesienia ograniczeń. Jak komentuje w piątek portal informacyjny "Jornal do Brasil", rozbieżności między prezydentem a nowym ministrem zdrowia stały się nie do przezwyciężenia, gdy 11 maja Bolsonaro niespodziewanie ogłosił początek "wielkiego rozluźnienia zakazów morderczych dla gospodarki", czyli dekret w sprawie otwarcia salonów piękności, zakładów fryzjerskich i siłowni.

Ma to być jedynie wstęp do całkowitego zniesienia ograniczeń w życiu codziennym i gospodarczym. Tymczasem Teich uzależniał ich uelastycznianie od postępów w zwalczaniu pandemii. Podobnie jak to było w przypadku jego poprzednika, nowy minister zdrowia bardzo ostrożnie wypowiadał się też o przydatności chlorochiny w walce z COVID-19, podczas gdy prezydent Bolsonaro dawał publicznie wyraz swemu przekonaniu o "całkowitej skuteczności" tego leku.