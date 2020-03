Belgia chce robić więcej testów. "Byłbym szczęśliwy, gdybyśmy mogli przetestować każdego z łagodnymi objawami"

Władze Belgii planują zwiększyć liczbę testów na koronawirusa przeprowadzanych każdej doby z dwóch tysięcy do dziesięciu tysięcy - informują belgijskie media. Mają na to pozwolić nowe metody testów opracowane przez belgijskie uczelnie.

Jak donosi "Brussels Times", minister do spraw cyfryzacji Philippe De Backer i minister zdrowia Maggie De Block podjęli inicjatywę mającą na celu zwiększenie liczby codziennych testów na koronawirusa - z dwóch tysięcy dziennie do nawet dziesięciu tysięcy. Będzie to możliwe dzięki opracowanym przez uniwersytety w Namur i Leuven nowym metodom testowania, które wykorzystują mniejsze ilości odczynnika.