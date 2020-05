Duża liczba zachorowań, niewielu ma przeciwciała

Wysoka śmiertelność

W piątek poinformowano o 591 nowych przypadkach: 362 we Flandrii, 143 w Walonii i 57 w Brukseli. To rozbicie regionalne jest ważne, bo choć władze Belgii pozwalają na coraz większą swobodę, to w zeszłym tygodniu przełożono z 18 maja na 8 czerwca termin łagodzenia ograniczeń w sprawie jednodniowych wypadów za miasto czy wyjazdów do drugich domów nad morzem lub w górach.