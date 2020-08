MSZ Niemiec ostrzega przed podróżami do Brukseli. Osoby powracające poddawane testom lub kwarantannie

Niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych ostrzegło w piątek swoich obywateli przed wyjazdami do Brukseli z powodu wysokiego wskaźnika zakażeń koronawirusem w stolicy Belgii.

W związku z wysokim wskaźnikiem zakażeń koronawirusem w Belgii Niemcy ostrzegają swoich obywateli przed podróżami do Brukseli. Zwracają uwagę także, by nie podejmować mniej ważnych podróży do krajów i regionów Unii Europejskiej, w których w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano ponad 50 przypadków zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców.