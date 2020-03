Pierwszeństwo dla młodych? W kolejce do szpitalnego łóżka mogą się liczyć "większe szanse przeżycia"

Jak podaje belgijski publiczny nadawca VRT, obecny trend zakażeń w tym kraju będzie się utrzymywał - wszystko na to wskazuje - eksperci przewidują, że do następnego wtorku prawie cztery tysiące osób zostanie hospitalizowanych z powodu infekcji koronawirusem, w tym 800 na oddziałach intensywnej terapii. Jest to nadal znacznie poniżej maksymalnych możliwości belgijskiej służby zdrowia, która dysponuje 1900 łóżkami na tego typu oddziałach.