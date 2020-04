"Koronawirus odniósł sukces tam, gdzie zawiodła cała armia nazistowska"

Jeden z ostatnich ocalałych

Henri Kichka urodził się w Brukseli w 1926 roku w żydowskiej rodzinie polskiego pochodzenia. Jak pisze BBC, jego rodzice uciekli przed antysemityzmem z Europy Wschodniej do Belgii, by zacząć nowe życie na Zachodzie. Kiedy nazistowskie Niemcy zaatakowały i zajęły ten kraj, rodzina Kichka nie miała się gdzie ukryć. W 1942 roku zostali deportowani.

Henri Kichka i jego ojciec mieli pracować jako niewolnicy, a jego matka, siostry i ciotka – trafiły do Auschwitz, gdzie zostały zagazowane. W trakcie wojny Kichka był więziony w 10 obozach. W 1945 roku, gdy Armia Czerwona zbliżała się do niemieckich obozów w Europie Środkowej, Henri został zmuszony razem z innymi więźniami do pieszej wędrówki na zachód, tak zwanego "marszu śmierci".