Ponad tysiąc zakażeń w Singapurze, intensywne testy na wyspie Phuket. Azja walczy z pandemią

357 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w czwartek w Indonezji, tym samym liczba zainfekowanych od początku epidemii wzrosła do 7 775. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w Singapurze, gdzie tego dnia potwierdzono 1 037 nowych przypadków.

Indonezyjscy wolontariusze przebierani są za duchy, by odstraszać ludzi i sprawić, by zostali w domach. PAP/EPA/ALI LUTFI

W Singapurze odnotowano dotąd 11 178 infekcji - najwięcej w Azji Południowo-Wschodniej. Ministerstwo zdrowia tego państwa-miasta poinformowało, że zdecydowana większość nowych przypadków to pracownicy migracyjni przebywający w hotelach robotniczych, z których wielu podlega kwarantannie zarządzonej przez rząd z powodu rozprzestrzeniania się epidemii.

Sytuacja w Indonezji, Malezji i na Filipinach

Przedstawiciel ministerstwa zdrowia Indonezji Achmad Yurianto przekazał, że stwierdzono tam 11 kolejnych zgonów osób chorujących na COVID-19. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 647 i jest to najwięcej w tym regionie. Od początku epidemii wyzdrowiało 960 osób, a przetestowano ponad 48 tysięcy.

271 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziły w czwartek Filipiny, co oznacza wzrost liczby zainfekowanych od początku epidemii do 6981. Resort zdrowia przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 16 osób, czyli łącznie odnotowano 462 zgony. Z kolei 29 pacjentów wyzdrowiało, dzięki czemu do 722 zwiększyła się grupa osób, które w tym kraju pokonały chorobę, m.in. objawiającą się dużą niewydolnością oddechową.