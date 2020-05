Singapur przyjmuje ustawę o wyborach w pandemii. Opozycja wskazuje na przykład Korei Południowej

Przyjęta ustawa w Singapurze dotyczy wyłącznie tych najbliższych, które muszą zostać przeprowadzone do 14 kwietnia 2021 roku. Wybory parlamentarne w mieście-państwie zwołuje premier - ustawa nie zmienia zasadniczo dotychczasowej procedury, w ramach której głosujący osobiście przychodzą do lokali wyborczych i po identyfikacji otrzymują karty do głosowania wrzucane później do urn. Miejscowa komisja wyborcza napisała w oświadczeniu, że dzięki nowo wprowadzonym przepisom głosy będzie mogło oddać więcej Singapurczyków, niż byłoby to możliwe na podstawie wcześniej obowiązującego prawa.