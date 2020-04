Rośnie liczba zakażeń w Japonii, maleje w Chinach. Epidemia w Azji

Rozwój epidemii Covid-19 unaocznił różnice w podejściu władz poszczególnych krajów do radzenia sobie z problemem. Ukazał również odmienny stosunek społeczeństw do narzucanych ograniczeń. Liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 maleje w Chinach i Korei Południowej. Rośnie w Indonezji i Japonii - odnotowują światowe agencje.

W niedzielę liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 w Tajlandii, gdzie epidemia ma umiarkowany przebieg, wzrosła o 32 przypadki, w poniedziałek - o 27, co podniosło ogólny bilans zakażeń w tym kraju do 2792. W Tajlandii od kilku dni nie notowano nowych ofiar śmiertelnych - podkreślił Taweesin Wisanuyothin, rzecznik sztabu kryzysowego ds. COVID-19, na niedzielnej konferencji prasowej. Z powodu zakażenia koronawirusem w Tajlandii zmarło wcześniej 47 osób - przypomniał.

Jednocyfrowy przyrost zakażeń w Korei Południowej

"Szczyt zakażeń i zachorowań na COVID-19, jaki nastąpił w Korei Południowej pod koniec lutego, głównie w portowym mieście Daegu, gdzie koronawirus został rozprzestrzeniony przez miejscową sektę religijną , skłonił władze do zdecydowanych działań polegających przede wszystkim na objęciu całych grup ludności badaniami na obecność koronawirusa. Przynosi to efekty" - podkreślił w niedzielnym komentarzu południowokoreański resort zdrowia.

Dramatyczna sytuacja w Japonii

Zgodnie z niedawną decyzją premiera Shinzo Abe restrykcje zostały rozszerzone na cały kraj i stan nadzwyczajny obowiązuje obecnie nie tylko w sześciu głównych miastach Japonii, ale i w innych ośrodkach. Jest to zgodne z zaleceniami ekspertów, którzy uważają, że ochrona wyłącznie grup wysokiego ryzyka nie przyniesie już efektu i konieczne jest przebadanie jak największej liczby Japończyków oraz skłonienie społeczeństwa do zachowania ostrożności w kontaktach z innymi ludźmi.

Najniższy dobowy przyrost zakażeń w Chinach

Zakażenia wśród żołnierzy i oficerów na Tajwanie

Rośnie liczba ofiar w Indonezji

W porównaniu do danych z soboty liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w Indonezji była wyższa w niedzielę o 32 przypadki. Od kilku dni wskaźnik ten wciąż rośnie. Z powodu zakażenia od soboty zmarło kolejne 47 osób, co podniosło bilans zgonów do 582 - podał w niedzielę minister zdrowia Achmad Yurianto. W niedzielę liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła w Indonezji o 327 przypadków (325 w sobotę), co zwiększyło ogólny bilans do 6575.