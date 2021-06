Wietnam zawiesza loty do stolicy, lockdown w Malezji, w Tajlandii nie będzie otwierania gospodarki

Choć w wielu krajach dobowa liczba przypadków zakażenia koronawirusem maleje, to epidemia COVID-19 nadal trwa i nie słabnie w wielu miejscach na świecie. W trudnej sytuacji są między innymi kraje Azji Południowo-Wschodniej. Podejmują one działania, które mają zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

Wietnam

Wietnam zawiesi od wtorku międzynarodowe połączenia lotnicze do swojej stolicy - poinformowały w poniedziałek tamtejsze władze. Całkowity zakaz lądowania w Hanoi ma obowiązywać międzynarodowych przewoźników od 1 do 7 czerwca, choć liczba lotów pozostawała ograniczona już od początku globalnej pandemii.

Liczba zakażeń koronawirusem podwoiła się w kraju w ciągu ostatniego miesiąca. Dotąd potwierdzono tam 7236 zachorowań i 47 zgonów, co czyni go jednym z najmniej dotkniętych pandemią państw świata. Koronawirus dotarł jednak do co najmniej 34 z 63 wietnamskich prowincji, a służby medyczne wykryły wiele niebezpiecznych szczepów koronawirusa, w tym wysoce zaraźliwą wersję o cechach łączących jego mutacje wykryte wcześniej w Indiach i Wielkiej Brytanii.