"Zero covid" kontra życie z epidemią. Tak azjatyckie państwa radzą sobie z koronawirusem

Koronawirus w Tajlandii i Kambodży. Kraje otwierają się na turystów

Japonia bez stanu wyjątkowego, Korea Południowa przechodzi do modelu "życia z COVID-19"

Spadki bilansów covidowych zanotowano także w Japonii, gdzie rząd zniósł we wrześniu pandemiczny stan wyjątkowy. Po szczycie na przełomie sierpnia i września, gdy każdego dnia zgłaszano tam ponad 20 tys. zakażeń, obecnie notuje się ich kilkaset. Władze Tokio zniosły w tym tygodniu prawie wszystkie ograniczenia dla branży gastronomicznej, wzywając jednak do ostrożności, by uniknąć nawrotu pandemii.

Tymczasem w Korei Południowej po pełnym zaszczepieniu ponad 70 proc. mieszkańców władze ogłosiły zmianę strategii i przejście do modelu "życia z COVID-19". Od poniedziałku zniesione będą ograniczenia czasu pracy restauracji, a przy wejściu do miejsc wysokiego ryzyka trzeba będzie okazywać "paszport szczepień". COVID-19 ma być traktowany jak grypa, a priorytetem władz nie będzie już zapobieganie infekcjom, ale leczenie ciężkich przypadków.

Singapur przedłuża obostrzenia

Do takiego nagłego wzrostu doszło ostatnio w Singapurze. Władze tego ważnego ośrodka międzynarodowego biznesu rozpoczęły w sierpniu drogę do "życia z covid" i zniosły najsurowsze ograniczenia. Wkrótce jednak bilanse infekcji zaczęły gwałtownie rosnąć, a szpitalne oddziały intensywnej terapii zapełniają się chorymi. Rząd przywrócił ograniczenia dotyczące zgromadzeń, a w tym tygodniu przedłużył je o kolejny miesiąc.

Singapur od początku pandemii uchodził za jeden z krajów najlepiej radzących sobie z kryzysem. Przeprowadził też szybką kampanię szczepień, w ramach której w pełni zaszczepiono już około 84 proc. mieszkańców. Po złagodzeniu restrykcji w kraju na większą skalę zaczął się jednak szerzyć wariant Delta i w środę wykryto tam rekordową liczbę ponad 5,8 tys. nowych infekcji. W październiku odnotowano blisko 300 zgonów, podczas gdy od początku pandemii do końca września było ich tylko 55. Mimo wysokiego odsetka szczepień w kraju, 70 proc. zmarłych to osoby niezaszczepione.

Takiego obrotu spraw chcą uniknąć władze Chin, gdzie w pełni zaszczepiono już trzy czwarte ludności. Chiński rząd obstaje przy strategii "zero covid" i stanowczo reaguje nawet na pojedyncze infekcje, by całkowicie wyeliminować koronawirusa z kraju, szczególnie w obliczu zbliżających się zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Granice pozostają zamknięte dla zagranicznych turystów, a podróżujący służbowo i powracający do kraju Chińczycy poddawani są skomplikowanym procedurom biurokratycznym, co najmniej 14-dniowej kwarantannie i wielokrotnym testom na COVID-19.