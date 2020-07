Wzrost liczby zakażeń w Austrii, wracają maseczki i "bardziej rygorystyczne" kontrole graniczne

Sebastian Kurz: przywracamy wymóg noszenia maseczek w supermarketach, bankach i na pocztach

- Są takie miejsca w naszym codziennym życiu, do których nie możemy nie pójść - tłumaczył Kurz. - Dlatego zdecydowaliśmy, że ponownie wprowadzimy obowiązkowe stosowanie masek na twarz w supermarketach, bankach i urzędach pocztowych - przekazał.

Kanclerz Austrii: kontrole graniczne będą bardziej rygorystyczne

W połowie lipca austriacki rząd ogłosił zawieszenie co najmniej do końca tego miesiąca przylotów do Wiednia z Serbii, Albanii, Rumunii, Bułgarii i Mołdawii oraz z Egiptu. Wcześniej Austria zawiesiła wszystkie przyloty z Białorusi, Chin, Wielkiej Brytanii, Iranu, Portugalii, Rosji, Szwecji i Ukrainy.