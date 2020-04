Pozew zbiorowy w sprawie koronawirusa. Za "narażenie ludzi na zakażenie groźną chorobą"

Ischgl to bardzo popularny w Austrii ośrodek narciarski, odwiedzany rocznie przez około pół miliona osób. Ta znana z oszałamiającej scenerii i 239 kilometrów tras narciarskich miejscowość przez prasę na całym świecie często nazywana jest "punktem zero" epidemii COVID-19 w Europie. "FT" przypomina, że wiele danych wskazuje na to, iż to właśnie stamtąd SARS-Cov-2 mógł rozprzestrzenić się po całym kontynencie, a także poza nim. Na zakażenie się w tyrolskim kurorcie wskazują nawet turyści z Izraela czy Singapuru.