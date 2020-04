Austria zapowiada luzowanie restrykcji. "Tylko tą drogą możemy kontrolować epidemię"

Kraj, który bardzo szybko rozpoczął konkretne działania w walce z koronawirusem zapowiada, że powrót do normalności będzie nadchodził etapami. Decyzja ta może w innych europejskich krajach budzić zainteresowanie, bo wiele, w tym Polska, nadal jest przed szczytem zachorowań. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"Tylko drogą stopniowego likwidowania obostrzeń możemy tę epidemię kontrolować"

W dziewięciomilionowej Austrii zanotowano niecałe trzynaście tysięcy zakażonych, czyli ponad dwa razy więcej, niż w Polsce. Także dwukrotnie więcej zmarło. Jednak ostatnio liczba nowych zakażeń nigdzie w Unii nie spadła tak bardzo, jak w Austrii. Uznano więc, że można wracać do normalności.

Pierwszy przypadek pod koniec lutego

W Austrii bardzo szybko, bo w miesiąc, krzywa zakażeń doszła do najwyższego punktu - 26 marca jednego dnia wykryto ponad tysiąc trzysta przypadków. Później było ich już tylko mniej.

W Polsce wzrost liczby zakażonych cały czas przyspiesza i wciąż nie osiągnął maksimum, co przyznał premier Mateusz Morawiecki. - Spodziewamy się, że szczyt zachorowań jest przed nami: gdzieś w maju, czerwcu - ocenia premier.

- Austria jest w pierwszej dziesiątce krajów europejskich, jeśli chodzi o liczbę testów na milion mieszkańców i jest ich około 13 tysięcy. Natomiast w Polsce to jest tylko dwa i pół tysiąca - zwraca uwagę dr hab. Maria Gańczak.

"Trudno sobie wyobrazić, że zamkniemy świat aż do czasu wynalezienia szczepionki"

Wykresy pokazują, jak drastycznie może wzrosnąć liczba pacjentów potrzebujących leczenia na oddziałach intensywnej terapii, jeśli lockdown i zasadę dystansu społecznego zniesie się zbyt szybko. Wirus może wtedy zaatakować ze zdwojoną siłą - nawet po pięciu długich miesiącach izolowania społeczeństwa. Karą za zbytni pośpiech może być to, że najcięższych przypadków będzie więcej niż w sytuacji, kiedy nie podjęłoby się żadnych środków bezpieczeństwa.

- Stoimy przed sytuacją, kiedy wszyscy, włącznie ze mną, nie są w stanie powiedzieć, co będzie. Trudno sobie wyobrazić, że zamkniemy świat aż do czasu wynalezienia szczepionki. Stąd taki pomysł na model hybrydowy, luzowanie obostrzeń i obserwowanie, co się stanie - mówi wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Krzysztof Pyrć.