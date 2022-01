Koronawirus w Austrii. Obostrzenia dla niezaszczepionych wchodzą z nowym rokiem

Restrykcje dla niezaszczepionych

Przy wjeździe do Austrii obowiązuje zasada 2G plus, co oznacza, że trzeba posiadać ważny certyfikat szczepień lub przechorowania COVID-19, do tego dodatkowo negatywny wynik testu PCR. Regulacje te nie dotyczą osób, które otrzymały trzy dawki szczepionki (z wyłączeniem przyjezdnych między innymi z RPA lub Wielkiej Brytanii).