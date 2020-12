Masowe testy na koronawirusa. "Cały proces trwał poniżej 45 minut, włączając oczekiwanie na wynik"

W piątek w Austrii w trzech krajach związkowych - Wiedniu, Tyrolu i Vorarlbergu - ruszył projekt masowych testów na obecność koronawirusa. W stolicy Austrii ma być przeprowadzanych do 150 tysięcy testów dziennie.

W trzech z dziewięciu krajów związkowych Austrii – Wiedniu, Tyrolu i Vorarlbergu ruszyły w piątek masowe testy na obecność koronawirusa. Władze chcą przed świętami Bożego Narodzenia przetestować możliwie najwięcej obywateli, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa podczas licznych spotkań rodzinnych.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz zapowiedział masowe testy już trzy tygodnie temu. Do przygotowań nad projektem dołączyło wojsko. – Umawiasz się na spotkanie, musisz chwilę postać w kolejce. Patrząc na długość kolejki może się wydawać, że potrwa to bardzo długo, ale cały proces trwał poniżej 45 minut, włączając oczekiwanie na wynik testu – powiedział 62-letni Sven Hartberger, który przebadał się w Wiedniu. – Mogę tylko powiedzieć: czapki z głów. Bardzo dobrze to zorganizowano – dodał.