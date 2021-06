"Mamy nie tylko wariant Kappa, ale również i Delta - najbardziej zakaźną wersję koronawirusa"

B. 1.617.2, określany jako Delta, to ten sam wariant koronawirusa, który zaatakował między innymi Indie, a ostatnio budzi coraz większe zaniepokojenie między innymi w Australii. Dyrektor do spraw Zdrowia stanu Wiktoria, profesor Brett Sutton powiedział dziennikarzom, że wykryto do tej pory siedem przypadków wariantu Delta.

Wariant Delta może łatwiej przenosić się między dziećmi

Cztery warianty SARS-CoV-2 uznawane przez WHO za budzące obawę (Variants of Concern, VoC) są nazywane Alfa, Beta, Gamma i Delta. Warianty budzące zainteresowanie (Variants of Interest, VoI) opisywane są kolejnymi literami greckiego alfabetu. Na razie opisano ich sześć, od Epsilon do Kappa. Na przykład odmiana znana wcześniej jako "wariant kalifornijski" to Epsilon, a "wariant nigeryjski" - Eta.