Pierwszy przypadek od miesiąca i zagadka. "Niepokoi nas, że jest jeszcze jedna niezidentyfikowana osoba"

Reakcja władz

"Jest jeszcze inna osoba"

Jak przekazała dyrektor ds. zdrowia stanu Nowa Południowa Walia Kerry Chant, służby połączyły przypadek 50-latka z powracającym ze Stanów Zjednoczonych mężczyzną, ale nie było wyraźnej ścieżki transmisji między tymi dwoma osobami. - Nie możemy znaleźć żadnego bezpośredniego związku między tymi przypadkami, więc to, co nas niepokoi, to fakt, że jest jeszcze jedna osoba, która jest niezidentyfikowana, a która zaraziła nasz przypadek - powiedziała Chant.

Uwięzieni w Indiach

Wszystkie loty z Indii do Australii zostały zawieszone do 15 maja. Jak podał w czwartek lokalny dziennik "Sydney Morning Herald", od połowy maja będą organizowane co najmniej dwa loty czarterowe tygodniowo do Indii w celu przewiezienia pozostających tam Australijczyków.