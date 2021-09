Koronawirus w Australii. Premier Australii krytykowany za podróż mimo lockdownu

Australijczycy krytykują weekendową podróż premiera Australii Scotta Morrisona z Canberry do Sydney na Dzień Ojca. W którym obowiązuje lockdown w związku z koronawirusem. Opóźnienia rządu w kampanii szczepień przeciw COVID-19 sprawiają, że premier dodatkowo traci w sondażach.

Premier Australii Scott Morrison został skrytykowany za weekendową podróż prywatnym samolotem z Canberry do Sydney na Dzień Ojca podczas obowiązywania lockdownu - poinformowały we wtorek australijskie media. Szef rządu tłumaczy, że otrzymał pozwolenie na wyjazd jako tzw. pracownik kluczowy. Krytycy Morrisona zarzucają mu stosowanie podwójnych standardów w czasie pandemii COVID-19.

Koronawirus w Australii

Spadające poparcie dla premiera

W Dzień Ojca, którzy przypada w Australii w pierwszą niedzielę września, szef rządu opublikował na Instagramie zdjęcie ze swoją rodziną z podpisem, że "ojcostwo to błogosławieństwo", dodając że zdjęcie było zrobione wcześniej w tym roku. Morrison nie podzielił się jednak informacją, że wyjechał na weekend ze stolicy do Sydney, co wzbudziło krytykę.