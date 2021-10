Delta Plus w Australii. Wirusolodzy: nie ma powodu, by spowalniać plany otwarcia kraju

Miesiąc po pojawieniu się nowego wariantu koronawirusa - Delta Plus - w Australii wykryto pierwsze zakażenie tą mutacją - donosi w sobotę dziennik "Sydney Morning Herald". Miejscowi wirusolodzy twierdzą jednak, że nie ma powodu, by spowalniać plany ponownego otwarcia kraju. Rząd Australii potwierdził, że od 1 listopada zniesie zakaz, który uniemożliwiał obywatelom podróżowanie za granicę bez pozwolenia.

Odmiana AY.4.2, nazywana też Delta Plus, została zidentyfikowana po raz pierwszy w lipcu. Ma kilka mutacji w wypustkach, których wirus używa do przenikania do ludzkiego organizmu, przez co prawdopodobnie ma większą zdolność do transmisji.