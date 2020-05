Zwolniona z kwarantanny, z zezwoleniem na wjazd. Christine spotkała się z umierającą siostrą

W Australii doszło do spotkania sióstr. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że jednej z nich, Nowozelandce Christine Archer, dopiero za piątym podejściem zezwolono na wjazd do Australii. Chciała zobaczyć się z umierającą na nowotwór siostrą Gail Baker. Władze w drodze wyjątku zgodziły się na wjazd i skróciły kwarantannę kobiety o połowę. - Jestem tak szczęśliwa, że w końcu tu dotarłam i jestem przy niej - powiedziała Archer dziennikarzom stacji ABC.

Kobieta kilkakrotnie próbowała uzyskać zezwolenie na wjazd do Australii, ale dopiero za piątym razem władze w Canberze przychyliły się do jej prośby. W ubiegłym tygodniu Archer przybyła do Sydney, gdzie zgodnie z zaleceniem władz pozostała w hotelu, by dopełnić obowiązku kwarantanny. Jej czas skrócono o połowę - do siedmiu dni. Następnie kobietę przebadano pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2. Testy dały wynik negatywny.