Najwyższa dobowa liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii w Australii

Australia zmaga się z koronawirusem. Władze tego kraju potwierdziły we wtorek ponad 47 tysięcy nowych zakażeń, co jest najwyższym odnotowanym dotychczas dobowym wzrostem infekcji. W szpitalach najludniejszego stanu, Nowej Południowej Walii, przybywa pacjentów z COVID-19. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że dzięki wysokiemu odsetkowi zaszczepionej populacji, w Australii odnotowuje się pojedyncze przypadki śmierci po zakażeniu koronawirusem.

Władze Australii potwierdziły we wtorek największy dobowy wzrost zakażeń koronawirusem od początku pandemii – 47 799 przypadków. To o ponad 10 tysięcy więcej niż dzień wcześniej. W Nowej Południowej Walii w szpitalach przebywa obecnie 1344 pacjentów z COVID-19. To o ponad sto osób więcej niż podczas dotychczasowego szczytu hospitalizacji, który zanotowano w połowie września, gdy dominował wariant delta koronawirusa.

W Wiktorii, drugim pod względem ludności stanie Australii, co czwarta osoba zgłaszająca się na test otrzymuje pozytywny wynik. We wtorek w regionie tym potwierdzono przeszło 14 tysięcy zakażeń, niemal dwa razy więcej niż dzień wcześniej. Jak podały władze stanowe, prawie wszystkie osoby chore na COVID-19, które leczone są na oddziałach intensywnej terapii, to osoby niezaszczepione.

W stanie Queensland, gdzie przed miesiącem odnotowywano sześć infekcji w ciągu doby, we wtorek władze zgłosiły 5699 nowych zakażeń.

Wysoki poziom szczepień w Australii

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że mimo skoku zakażeń wywołanych nowym wariantem koronawirusa - omikronem, wysoki poziom wyszczepienia dorosłej populacji, który sięga 92 procent u osób powyżej 16. roku życia, w Australii odnotowuje się pojedyncze ofiary śmiertelne COVID-19. We wtorek władze poinformowały o czterech takich przypadkach.

Choć w Australii nie informuje się jaki wariant koronawirusa spowodował zgon pacjenta, to w najbardziej zaludnionym stanie, Nowej Południowej Walii, od połowy grudnia 74 procent osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii było zakażonych wariantem delta.

Australijskie stany utrzymują obostrzenia

Dwa nowe lokalnie przeniesione przypadki zakażenia COVID-19 spowodowały, że Australia Zachodnia postanowiła przedłużyć obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach do piątku. To obostrzenie w zamierzeniach miało być w mocy do wtorku. Obowiązkowe będzie także okazanie dowodu szczepienia w "miejscach wysokiego ryzyka", takich jak kluby nocne, puby, imprezy z udziałem ponad 500 osób. W stanie jest obecnie 45 aktywnych przypadków zarażenia COVID-19.

Minister zdrowia Nowej Południowej Walii Brad Hazzard poinformował, że wiele osób ujętych w covidowych statystykach szpitalnych otrzymało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 po przyjęciu do szpitala z powodu urazów kości, bólów porodowych czy problemów psychicznych, a nie z powodu ciężkich objawów zakażenia.

Australijski premier Scott Morrison przekazał w poniedziałek, że będzie nawoływał do utworzenia jednoznacznej definicji hospitalizacji związanych z COVID-19. - Potrzebujemy ustandaryzowanej definicji hospitalizacji związanych z COVID-19, ponieważ to kluczowy aspekt, jaki powinniśmy mieć teraz na uwadze - przekazał.

