Australia: najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od początku roku, miliony osób w lockdownie

Policja na patrolu na ulicach Liverpoolu w Sydney PAP/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Szósty lockdown w Wiktorii

W stanie Wiktoria zanotowano najwyższy dzienny przyrost przypadków - w sobotę było ich 29. Stan pozostaje w szóstym - od początku pandemii - lockdownie. Premier Wiktorii Dan Adrews apeluje, by mieszkańcy stosowali się do przepisów sanitarnych, a także, by nie opuszczali domów, jeśli nie jest to konieczne. Wyłączenie obejmuje wyjście do pracy, po zakupy, na szczepienie. Dopuszczalne są też dwie godziny aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.