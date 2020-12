Dwa kluby na plaży, potem "wtórne centra" infekcji. Efekt: lockdown dla kilkuset tysięcy mieszkańców

Jak podaje BBC, władze australijskiego stanu Nowa Południowa Walia robią wszystko, co w ich mocy, by wykryć epicentrum zakażenia i zidentyfikować "pacjenta zero" nowej fali zakażeń. Prawdopodobnie seria nowych infekcji rozpoczęła się w dwóch klubach na plaży Avalon w rejonie Plaże Północne w Sydney, ale wskazano też ponad 30 miejsc, które mogły stać się "wtórnym centrum" - pisze agencja Reutera.