Na świecie jest ich blisko 40 milionów. "Ważne jest włączenie ich do grup priorytetowych szczepień"

- Badanie podkreśla, jak ważne jest włączenie ludzi żyjących z HIV do grup priorytetowych, jeśli chodzi o dostęp do szczepień przeciw COVID-19 - zaznacza przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. AIDS (International AIDS Society - IAS) Adeeba Kamarulzaman. - Społeczność międzynarodowa musi robić więcej, by zapewnić państwom ciężko dotkniętym HIV natychmiastowy dostęp do szczepionek przeciw COVID-19. Jest nie do przyjęcia, że mniej niż 3 proc. populacji Afryki otrzymało pierwszą dawkę preparatu, a mniej niż 1,5 proc. jest w pełni zaszczepiona - wskazuje.