"Mamy do czynienia z ogromnym problemem". Rośnie liczba zakażeń SARS-CoV-2 w Afryce, RPA "nowym ogniskiem"

RPA jest obecnie nowym ogniskiem zakażeń koronawirusem na świecie - podała agencja Associated Press. Potwierdzona liczba zakażonych w Afryce przekroczyła pół miliona. Faktyczna liczba przypadków na kontynencie jest jednak nieznana, ponieważ w zdecydowanej większości krajów występują poważne niedobory materiałów do testowania wirusa.

Z opublikowanych w środę danych Afrykańskich Centrów do spraw Kontroli i Prewencji Chorób wynika, że w RPA odnotowano ponad 10 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na kontynencie afrykańskich przekroczyła pół miliona.

"RPA jest obecnie nowym ogniskiem zakażeń na świecie" - podała agencja Associated Press, powołując się na najnowszą statystykę.

Faktyczna liczba przypadków zakażeń w zamieszkanej przez 1,3 mld ludzi Afryce jest jednak nieznana, gdyż aż w 54 krajach wciąż występują poważne niedobory materiałów do testowania wirusa. - Mamy do czynienia z ogromnym problemem, prawdziwym kryzysem dostępu – mówiła w zeszłym tygodniu szefowa biura regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Afryce Matshidiso Moeti.