Nienoszących maseczek wywożą dziesiątki kilometrów od domu. "Uwrażliwianie obywateli na obostrzenia sanitarne"

Odwożeni w przeciwną do domu stronę i zmuszani do długiego marszu - taka kara obowiązuje w Gwinei Bissau za brak maseczki ochronnej. W założeniu władz kraju takie działanie ma powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19.

W oświadczeniu przekazanym mediom resort spraw wewnętrznych Gwinei Bissau wyjaśniło, że choć nie istnieją wytyczne co do karania za brak masek długimi marszami do domu, to resort nie sprzeciwia się "takiej formie uwrażliwiania obywateli na obostrzenia sanitarne". Kierownictwo ministerstwa tłumaczyło, że policjanci dążą do przestrzegania przez mieszkańców zasad ogłoszonego z powodu pandemii pod koniec lutego stanu klęski "na różnorodne sposoby".