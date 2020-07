W Republice Południowej Afryki każdego dnia liczba zakażonych wzrasta o kilkanaście tysięcy. Ostatnia doba była najgorszą od połowy marca, kiedy WHO ogłosiło stan pandemii koronawirusa. - Tutaj rozwój pandemii przyspieszył najbardziej - zwraca uwagę dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia w Afryce Matshidiso Moeti. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Zmarła na COVID-19 Joyce Moni osierociła czworo dzieci. W czasie pogrzebu rodzina nawet nie mogła zbliżać się do jej grobu - takich tragedii w Południowej Afryce są teraz tysiące. - Bardzo się martwię, ta epidemia to wyzwanie dla wszystkich krajów. To coś, co może zabić ogromną część światowej populacji - mówi mieszkaniec Johannesburga Gift Matlala. - Czuję się bardzo źle, bo sytuacja naszego kraju jest coraz gorsza - dodaje Grace Makamu.

Największe spustoszenie na kontynencie koronawirus sieje w RPA. Każdego dnia liczba zakażonych wzrasta o kilkanaście tysięcy. Tylko w trzech krajach na świecie jest ich więcej niż tutaj. Spodziewając się kolejnych ofiar epidemii, władze zarządziły kopanie dwudziestu czterech tysięcy grobów.

W RPA każdego dnia liczba zakażonych wzrasta o kilkanaście tysięcy Reuters

Jak dotąd w Południowej Afryce zanotowano ponad 300 tysięcy zakażonych koronawirusem. Na całym kontynencie - 650 tysięcy. To sporo mniej niż choćby w oby Amerykach, ale tu największe problemy dopiero mają nadejść. Wskazuje na to tempo rozwoju epidemii. Wykrycie pierwszych 100 tysięcy zakażonych zajęło aż 98 dni. Kolejne 100 tysięcy pojawiło się już pięciokrotnie szybciej. Od tamtego czasu epidemia w Afryce przyspieszyła jeszcze bardziej. Ostatnio 100 tysięcy nowych przypadków pojawia się co tydzień.

- To prawda, że przypadki zakażeń w Afryce to zaledwie kilka procent ogółu zakażonych na świecie, ale to tutaj rozwój pandemii przyspieszył najbardziej - zwraca uwagę dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia w Afryce Matshidiso Moeti. - W sytuacji, kiedy większość państw afrykańskich boryka się z niedoborem wody, bardzo trudno o utrzymanie higieny, mycie rąk i chronienie się przed wszelkimi zakażeniami - podkreśla Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej.

Epidemia COVID-19 w Afryce TVN24

"Setki tysięcy ludzi nie mogą kontynuować leczenia"

Dla zamieszkanej przez 1,2 miliarda osób Afryki pandemia COVID-19 to niejedyny problem. To tu notuje się najwięcej zachorowań na AIDS, to tu największe żniwo zebrała kolejna fala epidemii śmiercionośnej eboli. - Służba zdrowia w państwach afrykańskich jest stosunkowo najgorsza, patrząc na cały świat. Najmniej lekarzy na tysiąc mieszkańców, najmniej łóżek szpitalnych. Do tego te usługi są nierzadko najniższej jakości - mówi doktor Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dzienny przyrost zakażeń koronawirusem TVN24

Miliarder i filantrop Bill Gates zwraca uwagę, że "pandemia bardzo spowolniła walkę z innymi plagami, w tym z AIDS". - W samej Afryce Subsaharyjskiej setki tysięcy ludzi nie mogą kontynuować leczenia - dodaje.

Ostatnia doba była najgorszą od połowy marca, kiedy WHO ogłosiło stan pandemii. Na całym świecie wykryto ponad 230 tysięcy nowych zakażeń. To nowy historyczny rekord. Coraz więcej krajów walczy ze wzmożoną falą epidemii - choćby Stany Zjednoczone czy Japonia. W tym drugim przypadku konsekwencją może być odwołanie igrzysk olimpijskich w Tokio, które - z powodu epidemii - przeniesiono na przyszły rok. W najlepszym razie największa impreza sportowa świata może się odbyć w ograniczonej formie.

Autor:Maciej Cnota, asty//now

Źródło: TVN24