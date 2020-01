"Nie podróżuj do Chin". Departament Stanu ostrzega

Już co najmniej 212 osób zmarło w Chinach w wyniku zarażenia nowym koronawirusem. Kolejne przypadki zachorowań są potwierdzane w innych krajach, w tym w Ameryce Północnej oraz Europie. Z każdym dniem przybywa jednak nie tylko chorych, ale także informacji o samym wirusie. Koronawirus - co udało się już ustalić?

"Nie podróżuj do Chin z powodu nowego koronawirusa odkrytego po raz pierwszy w Wuhanie" - napisano w ostrzeżeniu opublikowanym w czwartek na stronie Departament Stanu USA. To czwarty - i najwyższy - poziom alertu, jaki może wydać departament. "Podróżni powinni być przygotowani na ograniczenia podróży, które mogą być wprowadzane z niewielkim uprzedzeniem lub bez uprzedzenia. (...) Przewoźnicy komercyjni ograniczają lub zawieszają trasy do i z Chin" - poinformowano w oświadczeniu. Jak dodano, osoby przebywające obecnie w Chinach powinny rozważyć opuszczenie kraju.

Amerykanie wydali alert niedługo po tym, jak amerykańska agencja rządowa do spraw kontroli i prewencji chorób (CDC) ogłosiła w czwartek, że mąż Amerykanki z Illinois, u której stwierdzono wcześniej koronawirusa, został przez nią zainfekowany. To pierwszy przypadek zarażenia się wirusem już na terenie Stanów Zjednoczonych - podkreśla CNN.

W ostatnich tygodniach Departament Stanu USA podejmował wysiłki, by zniechęcić Amerykanów do podróży do Chin. W poniedziałek podwyższono ostrzeżenie z poziomu 2 (zalecenia zwiększonej ostrożności) do poziomu 3 - zalecenie ponownego rozważenia podróży z powodu wirusa. Tymczasem alert 4 w odniesieniu do podróży do prowincji Hubei, której stolicą jest miasto Wuhan - epicentrum wirusa - wprowadzono już w zeszłym tygodniu.